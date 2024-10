Kogemused: kuidas nutikad ja andekad naised teevad karjääri ettevõttes Schneider Electric

Kõige rohkem hindab ta oma töös oskusi ja teadmisi, mida saab omandada, töötades suures rahvusvahelises ettevõttes. „Siin töötamine on minu teadmisi palju laiendanud. Kui varem olin rohkem elektroonikale orienteeritud, siis nüüd olen omandanud parema arusaamise IT- ja mehaanilistest protsessidest, mis on seadmete tööks hädavajalikud,“ jagas Agnese.

Agnese Plone õppis Riia Tehnikaülikoolis telemaatikat ja elektroonilisi transpordisüsteeme. Schneider Electricu Riia tehases on ta töötanud umbes aasta ja praegu on ta katseinsener, kelle ülesanne on testide läbiviimine ja järelevalve, et tagada toodete funktsionaalsus ja vastavus kvaliteedinõuetele.

Iga eduka ettevõtte aluseks on tugev ja motiveeritud meeskond ning Schneider Electricu visioon on pakkuda igale töötajale ühtekuuluvustunnet. Kaasava keskkonna loomiseks, mis põhineb vastastikusel austusel ja usaldusel, on vaja teha palju tööd.

„Mõte, et poistest peavad saama insenerid ja tüdrukutest õpetajad, on ammu aegunud. Me toetame ja julgustame tüdrukuid oma meeskonnaga liituma. Ettevõttes on palju häid näiteid, mis näitavad, et tehnikateadusi ja elektroonikat õppinud naised ei tule siia mitte ainult praktikale, vaid jäävad siia ja jätkavad karjääri insenerina erinevates tootmisprotsessides,“ lisas Sakne.

„Kõigil Schneider Electricu töötajatel on võrdsed võimalused karjääri arendamiseks, kuid igaüks peab ise otsustama, millises suunas ta oma karjääri soovib arendada,“ ütles Iveta Sakne , Schneider Electricu Riia tehase personalipartner. Huvitav fakt: Schneider Electricu Riia tehases töötab rohkem naisi kui mehi. Sellele on ka loogiline seletus: protsessides, mis ei ole automatiseeritud, on lisaks teadmistele väga oluline ka käeline osavus.

Lāsma Vaita on kvaliteediinsener, kes on õppinud Ventspilsi ülikooli kolledžis elektroonikat. Schneider Electricu Riia tehasega liitus ta 2023. aasta suvel. Ta mainib ka ettevõtte rahvusvahelist keskkonda kui üht kõige olulisemat eelist, mis aitab kaasa nii kasvule kui ka silmaringi laiendamisele, sest siin saab igapäevaselt kohtuda oma ala professionaalidega. „Ma hindan võimalust käia tööreisidel – kogemuste vahetamise reisidel teistesse Schneideri tehastesse välismaal. See annab mulle võimaluse omandada uusi teadmisi, võtta kasutusele parimaid tavasid ja rakendada neid meie tehases,“ ütles Lāsma.

Kuidas näeb Maija tööpäev välja? Tema sõnul on iga päev erinev, kuid tema peamine ülesanne on hoida tootmisliin töökorras ja tõhusana. „Lihtsustatult öeldes pean ma meetodite insenerina välja töötama viise, kuidas asju paremini teha. Nii et iga tööpäev on erinev, sest iga päev on erinevad probleemid,“ jagas Maija.

Ta õppis Läti Ülikoolis tööstustehnikat ja juhtimist. Maija alustas oma karjääri Schneider Electricu tehases praktikandina, seejärel sai temast meetodite abiinsener ja nüüd on ta ise insener. „Mulle meeldib, et tegemist on suure ja rahvusvahelise ettevõttega. Ma arvan, et see mängib töökultuuris olulist rolli – tootmisprotsesside iga detail on täiuseni viidud,“ sõnas ta.

Maija Teivāne , meetodite insener, kinnitas Plone’i arvamust karjäärivõimaluste kohta. „Ma arvan, et see on väga hea näitaja, et olen aasta jooksul juba kaks korda ametikohta vahetanud. Nüüd olen ma insener ja see on väga selge märk, et siin on võimalused kõigile,“ ütles Maija.

Tema kogemuse kohaselt ei ole Schneider Electricus, kus inimesed ei hinda üksteist mitte selle järgi, kas oled naine või mees, vaid selle järgi, millist tööd teed, sugu oluline. Ka karjääriarengu võimalused on laiad ja kõigile võrdsed. Igaüks otsustab ise, kuidas neid võimalusi kasutada. „Ma näen kolleege, kes olid varem samal positsioonil nagu mina praegu, ja võin kindlalt öelda, et on olemas võimalused areneda ja liikuda järgmisele tasemele,“ ütles Agnese.

Naised – tugevad juhid

Mitte ainult tehastes, vaid ka Schneider Electricu kontorites on naised tähtsatel ja juhtivatel ametikohtadel. Üks neist on Raimonda Kursīte, kes on töötanud ettevõttes 12 aastat. Sellest ajast veetis ta kaks aastat Schneider Electricu kontoris Leedsis Ühendkuningriigis ja kaks aastat Hollandis. Raimonda alustas oma karjääri Schneider Electricu klienditeenindusosakonnas Riias, kus tema vastutuse hulka kuulus tellimuste koordineerimine ja klientidega suhtlemine. Aastate jooksul on Raimonda kasvanud rahvusvahelise kogemusega juhiks – praegu on ta keskpinge tootekategooria juht.

„Jah, see on tehniline tööstusharu, kuid tänapäeval ei ole see ainult kaablite tõmbamine ja jaotuskilpide kruvimine. Samuti on palju nn kontoritööd. Tegelikult on mul kahju, et naiste rolli kohta inseneriteaduses valitsevad ikka veel stereotüübid ja eelarvamused. See on väga huvitav valdkond, kus saab jälgida, kuidas tehnoloogia areneb ja maailm muutub,“ rääkis Raimonda.

Tema puhul olid ühiskondlikud eelarvamused täiendavaks motivatsiooniks, et end tõestada. „Tootejuhina pean ma sageli tegema klientidele esitlusi ja korraldama koolitusi. Ma olen alati tundnud, et ma pean ennast rohkem tõestama, mul tuleb paremini ette valmistada, sest kui inimene näiteks midagi ei oska, ei pööra sellele keegi tähelepanu. Tegelikult on minu karjäär ettevõttes olnud väga edukas ja võib-olla on see tingitud sellest, et ma olen alati rohkem pingutanud ja tahtnud end paremini tõestada. Schneider Electricu meeskond on aastate jooksul palju muutunud ja mitmekesisus on üks valdkondi, millele me pühendunud oleme,“ ütles Raimonda.