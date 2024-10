Fazer kutsub tagasi ohtlikuks osutunud pulgakommid. Tooted eemaldatakse lettidelt ka Eestis

Fazer on viimasel ajal saanud tarbijatelt kriitilist tagasisidet juhtumite kohta, kus komm tuleb suus ootamatult pulga küljest lahti, nii et kommi sööja võib selle kurku tõmmata. Seda kinnitas ka Fazeri enda kvaliteedikontroll ja ettevõte hinnangul ei ole pulgakomm sellisel kujul ohutu. Kuna Fazer pole probleemile lahendust leidnud, otsustati Moomini pulgakommid turult tagasi kutsuda.

„Toodete ohutus ja tarbijate usaldus on Fazeri jaoks esmatähtsad. Kuna me pole probleemile kiiret lahendust leidnud, otsustasime Moomini pulgakommide tarned esialgu peatada ja pulgakommid turult eemaldada,“ sõnas Fazeri kommiosakonna juht Tom Lindblad. Tagasikutsumine puudutab ainult Moomini pulgakomme, teised Fazeri pulgakommid on ettevõtte sõnul ohutud.