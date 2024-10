Läti meedia: Rail Balticu ehitus Eesti piirini ei tõota valmida enne 2030. aastat

„See on midagi, mille nimel peame võitlema. Just seepärast on Euroopa Liidu mitmeaastase eelarve läbirääkimised meile kriitilise tähtsusega. Välisministeerium on juba alustanud riikliku positsiooni koordineerimist. Peame seisma õlg õla kõrval oma Leedu ja Eesti kolleegidega, võideldes selle nimel, et Rail Baltica projekt saaks järgmises seitsmeaastases EL-i eelarves maksimaalse võimaliku rahastuse. See määrab ära kiiruse, millega me saame põhja poole liikuda, kuid samal ajal on see piiriülene ühendus prioriteet nii Eestile kui ka Leedule,“ selgitas Briškens.