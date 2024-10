VIDEO | Tööturu ülevaade: seisu paranemiseks on tarvis majanduskasvu

2024. aasta teises kvartalis peatus Eestis kaks aastat kestnud majanduslangus, mille käigus kahanes majanduse kogutoodangu maht kokku 5,7%. Languse ulatust arvestades võib öelda, et varasemate kriisikogemustega võrreldes on selle mõju tööturule olnud tagasihoidlik. Languse-eelse tipuga võrreldes on palgatöötajaid nüüdseks umbes 1,2–2,5% vähem – täpne hinnang oleneb andmeallikast.

Hõive kokku on aga väga lähedal oma 2023. aasta alguse tipule, sest samal ajal kui palgatöötajaid jäi vähemaks, suurenes ettevõtjana hõivatute arv. Tööturu vastupidavust võis toetada reaalpalga ulatuslik kahanemine 2022. aastal, kui ettevõtted hinnakasvu kiirenemisest lühikest aega võitsid, samal ajal kui palgakasvu hoogustumine viibis. Koondamise suhtes võis ettevõtteid varasemast ettevaatlikumaks teha ka kriiside-eelne tööjõupuudus ja koroonaviiruse kriisi kogemus, mis näitas, et pärast nõudluse taastumist on keeruline kiiresti uusi töötajaid värvata.

Koos majanduslanguse pidurdumisega on näha positiivseid märke ka tööjõunõudluses. Näiteks töökuulutuste arv pole selle aasta vältel kahanenud, ettevõtete ootused edasise hõive suhtes stabiliseerusid, registreeritud töötute arv on püsinud peaaegu muutumatu ning tööstus- ja ehitussektori hõive ei kahane endise kiirusega. Aasta võrdluses oli teises kvartalis palgatöötajaid siiski vähem, iseäranis intressimääratsüklist rohkem mõjutatud ehitus- ja kinnisvarasektoris ning töötlevas tööstuses ja sellega tihedalt seotud tegevusaladel, haldus- ja abitegevuse vallas (renditöö) ning laonduses-veonduses. Andmed ei näita veel hõive kasvu, kuid see on ootuspärane, sest tööturg reageeribki majandusaktiivsuse muutustele viivitusega.