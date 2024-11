Kuidas saavutada investeerimisel edu?

Õppida tasub teistelt, sest see on lihtsalt odavam. Eesti Pank korraldas uuringu, kust selgus, et III sammas on eestlaste levinuim investeering. See pole kaugeltki juhuslik tulemus. Paljud teadlikud kogujad on hammustanud läbi, et väga raske on võita mõne muu investeerimisvõimalusega maksuedu, mida pakub III sammas. Nii võid igal aastal saada maksudena tagasi kuni 1200 eurot1 ning suunates selle kohe uuesti III sambasse, saad päris vahva võimenduse.