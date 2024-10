Suured allahindlused halloween’i-müügil: eluaegne Office 2021 Pro Plus alla 29,11 €/PC! Ehtne Windows 11 Pro Key vaid 13,55 euro eest!

Kuigi üliõpilaste, töötavate professionaalide ja ettevõtete omanike vahel on palju erinevusi, on neil üks ühine joon: sõltuvus Microsoft Office’i tööriistadest. Olgu selleks essee kirjutamine Wordis, eelarvete korraldamine Excelis või e-kirjade haldamine Outlookis – need rakendused on igapäevaste ülesannete ja suuremate tööprojektide alused. Microsoft tõi äsja, 1. oktoobril avalikkusele välja Office 2024, mille tavahind on 149 eurot ja mis sisaldab Wordi, PowerPointi ja Excelit – kolme peamist Office’i rakendust.