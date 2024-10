SEB langetab eraklientide arvelduskonto intressimäära poole võrra

2,5 miljonit eurot lisatulu aastas

SEB hakkas eraisikutele arvelduskonto jäägilt intressi maksma 2023. aasta detsembrist. „Eesti inimeste säästudest seisab ligi 60% niisama pangakontodel ja ei teeni neile sentigi. Esimese Eesti pangana leiab SEB, et kontodel olev nn igapäevaraha peab kliendile tulu tooma ning intressitulust peavad osa saama kõik kliendid. Näeme, et see on meie konkurentsieelis,“ sõnas toona SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.