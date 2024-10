KUULA | Miks on ehitusel aina keerulisem häid töökäsi leida?

Indrek Peterson toonitas, et probleemid kutsehariduses on kestnud üle 20 aasta. Vaatamata jõupingutustele püsib väljalangevus endiselt kõrgel tasemel ja lõpetajate oskused ei vasta tööturu vajadustele. OSKA raporti kohaselt valmistatakse ette spetsialiste, keda tööturg ei vaja. Seega tuleks Petersoni sõnul viia kutseharidus tööturu vajadustega vastavusse, otsida lahendusi väljalangevuse vähendamiseks ning pakkuda õpilastele rohkem tuge.

Ahto Aruväli tõi esile, et tööjõupuudus on eriti suur inseneride ja oskustööliste osas. „Oskustöölisi on ilmselgelt puudu. Oleme 15–20 aastat näinud täpselt samu puusseppi objektidel ja olukord muutub aina kriitilisemaks,“ ütles ta. Aruväli näeb täiendõpet ja töökohal õppimist oluliste lahendustena, kuid kardab, et haridussüsteem ei suuda pakkuda piisavalt järelkasvu, mida tööandjad vajavad.