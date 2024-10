Lastekodu tänava uuendus toob Fahle Linnaku südalinnale lähemale

„Fahle kvartal on kõigest 10 -15 minuti jalutuskäigu kaugusel Stockmannist, kuid autokeskne Tartu mnt ja Liivalaia tänav on selle piirkonna tunnetuslikult kesklinnast praegu ära lõiganud. Lastekodu tänava rekonstrueerimisega see probleem kaob ja inimesed saavad hakata seal piirkonnas aktiivselt liiklema,“ rääkis Fahle kvartali üks arhitektidest Margit Aule. Lastekodu tänava tee ehitus on täies hoos ja sinna istutatakse juurde 43 puud, 4114 põõsast, ligi 27 000 püsitaime ja üle 10 000 sibulalille. Tänavale tulevad iga 50 meetri tagant istutamisalad ja sinna luuakse jalgrattatee. Tänava rekonstrueerimisega on plaanis lõpule jõuda järgmise aasta novembris.