Kinnisvarafirma Hepsor kärpis oluliselt kasumiootust ning peatab prognooside tegemise

Hepsori müügitulu oli kolmandas kvartalis 20,4 miljonit eurot, mida oli 32,2% rohkem kui mullu samal ajal. Üheksa kuu peale kokku oli müügitulu 27,9 miljonit eurot (-22,7%). Kvartali puhaskasum oli 2,7 miljonit eurot (+127,1%), kolme kvartali jooksul kokku 1,2 miljonit eurot (-75,3%). Kasumi juures tuleb küll arvestada seda, et tulenevalt sellest, et Hepsor teeb projekte koos teiste firmadega, siis aktsionäridele omistatav kasum on märgatavalt väiksem. Kolmandas kvartalis oli see 1,4 miljonit eurot (+192,3%), üheksa kuu kokkuvõttes oli tulemiks aga 155 000 eurot miinust.