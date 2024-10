FOTOD | Veho rajab Tallinna-Tartu maantee äärde Eesti suurima autokeskuse

Investeeringu suurus on 20 miljonit eurot ning automüüja väitel on tegemist Eesti suurima autokeskusega.

Veho juhi Keijo Kaasiku sõnul on uue esinduse rajamine osa ettevõtte pikaajalisest äristrateegiast, mille sammud on nüüd kinnisvaraarenduses nähtavaks saamas. „Need sammud olid juhtkonna jaoks paigas juba kolm aastat tagasi,“ selgitas Kaasik.

Värskendatud äristrateegia osa on ka keskendumine kahele erinevale tegevusvaldkonnale – sõiduautode ning kommertssõidukite ärile. Sellest lähtuvalt koondatakse Veho kommertssõidukite esindused Tallinnas asuvasse Tooma äriparki, kus uue esinduse ehitus on lõppjärgus. Kaamos Kinnisvara kinnitusel valmib hoone selle aasta lõpus.

„Sõiduautode esinduste koondamisel ühte kaasaegsesse hoonesse on mitu põhjust. Neist olulisim on asjaolu, et olemasolevad Veho hooned ei võimalda enam pakkuda meie klientidele Mercedes-Benzi brändile omast kliendikogemust ning piiravad meie äri kasvu,“ selgitas Kaasik.

Ehituse peatöövõtja Kaamos Ehitus OÜ tegevjuht Keit Paal märgib, et Veho kommertssõidukite esinduse hoone ehitus Tooma äripargis on lõpusirgel ja meeskond saab alustada veel suurema ja esinduslikuma projektiga. „Uus Veho projekt Tartu maantee ääres toob piirkonda kaasaegse taristu, andes selge signaali, et vaatamata majanduse kõikumistele on just praegu õige aeg investeerida innovatsiooni ja tuleviku kasvu,“ ütles Paal.