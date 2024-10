KASULIK | Kuidas vältida pettusi kasutatud autot ostes?

Kasutatud autode turg on aastatega küll järjest korrastunumaks muutunud ning suuremad automüüjad on astunud olulisi samme ausa kauplemise ja turu läbipaistvuse tagamiseks, kuid pettureid leidub endiselt. Ebaausad müüjad toovad jätkuvalt turule mahakantud autosid, võltsivad sõidukite ajalugu ning kerivad tagasi läbisõidumõõdiku näitu.

Kontrolli auto ajalugu

Kõige tõhusam viis võimalike pettuste vältimiseks on teha autole põhjalik taustakontroll. Esiteks tuleks veenduda, et auto registrinumber ja VIN-kood klapivad. VIN-koodi abil saab andmeid kontrollida erinevatest registritest ja küsida lisainfot ka margiesindustest.

Oluline on teada, et auto pole olnud suure liiklusavarii tõttu mahakandmisele määratud. Selline auto võib esmapilgul tunduda ideaalses korras, kuid selle konstruktsioon ja turvasüsteemid võivad suure avarii tõttu olla tõsiselt kahjustatud. VIN-koodi järgi on internetis võimalik leida andmeid mahakandmisele määratud autode kohta, näiteks avariiliste autode oksjonilehtedelt.

Tihti varjatakse ka seda, et autot on varem kasutatud takso või rendisõidukina. Kuna selliseid sõidukeid kasutatakse intensiivsemalt, on need enam kulunud ja vajavad sageli ulatuslikumat ning kallimat hooldust. Imporditud autode puhul saab sellist infot RDW-aruannetest.

Kontrolli läbisõidukimõõdiku õigsust

Läbisõidumõõdiku näidu tagasikerimine on endiselt üks levinumaid pettusi kasutatud autode turul, nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Transpordiamet küll kontrollib imporditud autode läbisõitu, kuid see ei kehti juba registris olevate autode kohta, mille näitu on varem muudetud.

Skeptiline tasub olla eriti väikese läbisõiduga Lääne-Euroopast toodud autode suhtes, kuna sealne igapäevane sõidumaht on sageli suur ja aastane keskmine läbisõit jääb 25 000–40 000 km vahele.