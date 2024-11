Kui naabrite aias hakkab grill suitsema, võib üle aia piiludes kohata ikka ja jälle tuttavat vaatepilti: mustikamarinaadis karbonaad ja äädikamarinaadis šašlõkk on lauale toodud ja valmis grillile minekuks. Aastatega on muutunud ehk see, et kui varem valmistati liha peamiselt UFO-l, siis tänaseks on paljudel eestlastel aias uhked keraamilised „munad“.