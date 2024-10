Krooningu tanklates üle Eesti läheb tõrke tõttu klientide pangakontolt raha maha

AS Krooning juht Riho Rõuk sõnas Delfi Ärilehele, et eile õhtust saadik on nende tanklates üle Eesti probleeme olnud kaardimaksetega. Rõuk täpsustas, et kaardimakset sooritades võtab kaarditerminal broneeritud raha maha, kuid ei tagasta seda. Rõuki sõnul pole nad tanklaid hetkel sulgenud ning ettevõtte tegeleb aktiivselt probleemi lahendamisega.

Rõuk sõnas, et tõrget saab vältida, kui klient valib enne tankimise alustamist automaadist summa, mida kontolt broneerida. Praegu üritame olukorda lahendada ning seejärel saame selgeks teha, millest see viga sisse tuli, selgitas tanklaketi juht.

„Loomulikult on inimestel kuu lõpus kontodel vähem raha ning see tekitab pahameelt. Mõnel on väga nukker seis,“ lisas Rõuk. „Ma tahaks isegi teada, millest selline jama tekkis. Kaardimaksete süsteem on väga suur ning seetõttu läheb asja lahendamisega kauem aega. Tahaks loota, et täna saame ikkagi korda,“ põhjendas ta.