Tööinspektsioon vastab: kuidas säilitada kaugtööl oleva töötajaga usaldus?

Kaugtöö ja kodukontor on muutunud kaasaegse töömaailma lahutamatuks osaks, eriti pärast koroonapandeemiat. Kuigi kodukontor pakub töötajatele paindlikkust, kaasneb sellega ka mitmeid väljakutseid nii töötajatele kui ka tööandjatele. Kodukontor on töökeskkond, mille ohutegurite hindamine ning tööandjapoolse ohutuse tagamine on väga keeruline. Kodukontorisse lubamine ning sealse turvalisuse loomine on tööandja ja töötaja kokkulepe, mille täitmiseks on vaja mõlemapoolset usaldust.

Kodukontor võib esmapilgul tunduda lihtsa ja mugava lahendusena, kuid see toob kaasa ka teatud riskid. Kontoriruumides on tööandjal võimalik tagada töötajate ohutus ja luua optimaalne töökeskkond vastavalt kehtivatele töötervishoiu seadustele. Kodukontoris seda võimalust ei ole. Tööandja ei näe, millises keskkonnas töötaja viibib, mistõttu on töötingimuste kontrollimine keeruline.

Esmalt tuleb rõhuda sellele, et termin „kodukontor“ on sõnaliide, mis juba võiks näidata meile teatud ohumärke. Kodukontori puhul tuleb arvestada, et töö tungib töötaja eraruumi, mis võib mõjutada tema eraelu ja vaimset tervist. Inimesena reageerime enda keskkonnale ning kui magamistoast saab koosolekuruum, siis tahes-tahtmata võib see mõjuda und just töömõtete tõttu.

Teisalt tuleb siia valemisse ka tööandja. Tööruume saavad tööandjad koos esindajatega reguleerida ning veenduda, et töökeskkond vastaks töötervishoiu seaduse nõuetele. Kodukontori puhul aga tööandja ei näe, kus reaalselt tööd tehakse. Selline pime nurk võib seada ohtu töötaja, aga ka tööandja vastutuse tööülesannete täitmiseks loodud ruumide ees. Seega kodukontoris töötamine on sundlikult üles ehitatud just usalduse peale.