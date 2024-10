Narvas tõuseb toasooja hind. Ettevõte soovis aga veelgi suuremat tõusu

Konkurentsiameti regulatsiooniteenistuse juhataja Külli Haabi sõnul peab maagaasi ja süsinikdioksiidi kvoodi ostuhindade alanemise korral Enefit Power AS soojuse müügihinda alandama. „Sel juhul on ettevõtja kohustatud esitama konkurentsiametile uue piirhinna kooskõlastamise taotluse. Samas ei ole välistatud ka soojuse tootmishinna jätkuv tõus, sest ettevõtet ei saa kohustada kahjumlikult tegutsema,“ selgitas ta. „Probleem narvalaste jaoks on praegu ikkagi see, et neil puudub soojuse tootmiseks maagaasile alternatiivne lahendus.“