RMK koondab esialgu arvatust vähem inimesi

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) on 1999. aastal moodustatud riigitulundusasutus. RMK hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast. Praegu töötab seal ligi 700 inimest, kuid kokku saab RMK hallatavas metsas tööd umbes 6500 inimest. RMK valduses on 1 054 459 hektarit metsamaad.