KUULA | Lihtsalt rahast: äritegevuse varajane digitaliseerimine annab konkurentsieelise

YOOK-i tegevjuht Kõvask sõnab, et juba ettevõtte loomisel paika pandud selge plaan võimalikult suur osa tegevustest digitaliseerida ja automatiseerida rajanes praktilistel põhjustel. „Esiteks saab selliselt kokku hoida tööjõukuludelt, mis ei ole Eestis enam üldse odavate killast ja mille abil saab saavutada konkurentsieelise või vähemalt konkurentsis püsida. Teine põhjus oli see, et kvalifitseeritud tööjõudu on lihtsalt raske leida,“ räägib Kõvask.

Rosenberg OIXIO-st lisab, et ettevõtte digitaalne arengutase tuleb kasuks ka värbamisel. „Kui noorel on valida, kas ta tuleb tööle ettevõttesse, kus on kasutusel moodsad tarkvara- või automaatikalahendused, versus ettevõttesse, kus jutumärkides tuleb käed tavotiseks teha ja paberit liigutada, siis esimesel juhul on ettevõte värbamise vaatest kindlasti paremas positsioonis,“ ütleb ta.

Ent olgu tegu digitaliseerimise või mõne teise investeeringuga, vajab ettevõte selleks raha. Paljudel juhtudel on see õige hetk minna panga jutule, kes saab sobivatel tingimustel ulatada abikäe. „Meie jaoks on oluline see, et klient jõuaks laenu teenindada, kuid mitte ainult. Tähtis on seegi, et ettevõte oleks põhjalikult läbi mõelnud oma äriprotsessid ja loonud teekaardi, mis annab pangale kindlustunde laenu väljastamiseks,“ selgitab Mettas Coop Pangast.

Mettas toob välja, et majanduslangusest välja tulemiseks on vaja ettevõtlikke inimesi, kes probleemide kiuste suudavad leida häid ärivõimalusi. „Coop Pank on valmis samasuguseid projekte omalt poolt toetama,“ rõhutab ta.

Saates tuleb ka juttu ettevõtete digitaliseerimise teekaartidest – miks on neid vaja luua ja mis kasu need ettevõtetele annavad. Lisaks räägivad saatekülalised digitaliseerimise võimalustest ja väljakutsetest, automatiseerimisprojektide rahastamisvõimalustest ning tööstuse tulevikuperspektiividest tehisintellekti ajastul.

