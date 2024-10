Majanduseksperdid on kindlad: olukord ei ole kuue kuu pärast praegusest halvem

Ekspertide arvates on Eesti majanduse hetkeolukord selle aasta kolmandas kvartalis mõnevõrra halvem kui eelmisel vaatlusel juunis. Ekspertide ootused majandusolukorrale kuue kuu pärast on aga positiivsed ning septembris ei arvanud mitte ükski ekspert, et majandusolukord võib kuue kuu pärast olla halvem.

„Majanduse seis mitmete ebasoodsate tegurite koosmõju tõttu on endiselt keeruline, kuid selle langus on pidurdunud ning näha on stabiliseerumise ja ka mõningaid paranemise märke,“ kommenteeris majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo. „Kuna kolmandasse kvartalisse jäi ka valitsuse vahetus ja ühiskonnas toimus elav maksudebatt, siis arusaadavalt tekitas see inimestes ebakindlust, mis kajastub ka küsitluse tulemustes. Nüüdseks on otsused tehtud ja maksurahu saavutatud, mis peaks aitama kaasa kindlustunde paranemisele järgnevate kvartalite jooksul,“ lisas minister.

Mitmes tööstusharus on näha positiivseid arenguid

Konjunktuuri kolmanda kvartali ülevaates on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes jätkuvalt suurim majandusprobleem ebapiisav nõudlus, mille tõid ka sel korral välja kõik 15 küsitletud eksperti. Vähese nõudluse järel on majanduskasvu enim pärssivateks teguriteks rahvusvahelise konkurentsivõime vähesus, vähene usaldus valitsuse majanduspoliitika suhtes, vähene innovatiivsus, oskustööjõu puudus ning ebasoodne keskkond välisinvestoritele.