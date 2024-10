Lätis tõuseb uuest aastast alampalk 40 eurot

Kui seni oli Lätis alampalk 700 eurot, siis uuest aastast on see 740 eurot.

Hoolekandeminister Uldis Augulis sõnas, et Läti on üle minemas uuele süsteemile, kus alampalk on teatud protsent riigi keskmisest palgast. „See kindlasti parandab kõige madalamapalgaliste töötajate materiaalset olukorda ja elatustaset,“ on ta kindel.