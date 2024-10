Ringy naaseb juurte juurde ja arendab uut seadmete tagasiostulahendust, kaasas 400 000 € investeeringu

Euroopa teise ringi mobiiltelefonide turg kasvab 17% aastas ning konkurents tiheneb. Samuti on regulatsioonid muutumas, piirates peamiselt kasutatud seadmete importi Ameerikast ja Aasiast. Nende trendide valguses on Ringy otsustanud innovatsiooni kasuks ning loob lahenduse, mis võimaldab klientidel oma vanad nutiseadmed Ringy partnerite juures mugavalt tagasi müüa.

Septembris kaasas Ringy 400 000 € investeeringu Trind VC-lt, et kiirendada tagasiostulahenduse arendamist. Lahendus kasutab automaatset hinnastamist, mis jälgib reaalajas turuhindu, pakkudes kõrgemaid tagasiostuhindu. See aitab motiveerida tarbijaid vanu seadmeid ringlusse andma, selle asemel, et need kasutult sahtlis seisaksid.