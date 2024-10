Kauaoodatud tulemus. Luminor tõi klientideni välkmaksed

„Meie kliendid on juba mõnda aega täheldanud, et Luminoris on lisaks pangasisestele maksetele hakanud väga kiiresti liikuma ka pankadevahelised maksed,“ ütles Luminori Eesti eraisikute panganduse juht Kaspar Kork. „Mul on hea meel teada anda, et pärast välkmaksete järk-järgulist juurutamist oleme selle nüüd täielikult oma klientideni toonud.“

Välkmaksete tegemiseks ei ole klientidel vaja midagi eraldi valida või seadistada – kui saaja pank toetab välkmakseid, tehakse ülekanne automaatselt välkmaksena. Väljuvate maksete puhul on limiit 15 000 eurot ning sissetulevatel maksetel piirang puudub. See kehtib nii era- kui ka äriklientide puhul. Juhul, kui välkmakse ei peaks õnnestuma – näiteks saaja pangal see võimalus ajutiselt või täielikult puudub – tehakse ülekanne automaatselt tavapärase euromaksena.

Korki sõnul tegutsetakse pidevalt selle nimel, et klientide kogemust panga teenuste kasutamisel paremaks muuta, ning välkmaksed on üks oluline samm sel teel. „Lisaks oleme teinud jõupingutusi teenuste sujuvuse tagamiseks ning hea meel on tõdeda, et selle aasta enam kui 99%-se teenuste kättesaadavusega oleme saavutanud turu taseme,“ lisas Kork.