Enneolematu summa. Leedu turul maksab võileib 18 eurot

Fotograafi sõnul oli see kõige kallim võileib, mida ta kunagi söönud on. „18 eurot Vilniuse vanalinnas nädal aega laagerdunud kvaliteetse veiseliha eest pole Baltikumi ega isegi mitte Saksa, vaid hind Genfis või San Franciscos. Ma näen seda kui psühholoogilist barjääri ja uhkust „ma võin seda endale lubada“ hinnana,“ ütles ta Leedu Delfile. Muuhulgas leidis ta, et sõna „võileib“ ei kirjelda rooga kõige õigemini - see on rammus, kuum ja jätkub kahele.