Valimistulemuse võivad otsustada alla 150 ülirikka inimese

Financial Times juhib tähelepanu USA demokraatia haprale seisule: USA 2024. aasta presidendivalimiste tulemus võib sõltuda alla 150 ülirikkast inimesest. See tekitab muret ka ameeriklastes endis.

Wall Street Journali tsiteeritud Pew uuringu järgi arvab üle 80% ameeriklasi, et annetajatel on poliitikutele liiga suur mõju. 72% toetab kampaaniakulutustele piirangute seadmist. Siiski ei taga paks rahakott alati valimisedu. 2016. aasta valimised on siin kõnekas näide – kuigi Hillary Clintonil oli peaaegu kaks korda rohkem raha kui Donald Trumpil, kaotas ta valimised. „Me alahindame valijate võimet näha läbi rahaga ostetud sõnumitest,“ ütles Financial Timesile endine Clintoni kõnekirjutaja Michael Waldman. „Aga see ei tähenda, et süsteem oleks terve.“