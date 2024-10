Endine Eesti kaitseatašee liitub militaartehnoloogia ettevõttega

Kolonel Vahur Väljamäe vastutusvaldkonnaks on korraldada Threod Systemsi suhtlust erinevate riiklike ja rahvusvaheliste institutsioonidega. „Meil on väga hea meel, et Threod Systemsi meeskond tugevneb niivõrd mitmekesise kogemuste pagasiga militaarvaldkonna eksperdiga kui seda on Vahur Väljamäe,“ kommenteeris kolonel Väljamäe liitumist Threod Systemsi juhtide meeskonnaga ettevõtte tegevjuht Arno Vaik. „Threod Systemsi ärimahud ja sihtturgude geograafiline ulatus on viimasel kahel aastal mitmekordistunud ning ettevõte on jõudnud oma arengus etappi, kus vajame tipptasemel esindust rahvusvahelises suhtluses ja seda aitabki Väljamäe meil teha,“ selgitas Vaik militaareksperdi kaasamise vajadust.