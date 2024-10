Ekspertide sõnul ei näita värsked majandusandmed midagi rõõmustavat. Hinnatõus jätkub ka uuel aastal

Bigbanki peaökonomist Raul Eamets leiab, et täna statistikaameti poolt avaldatud kaubandusstatistika näitab, et majanduse seis ei ole paremaks läinud. Samuti juhtis ta tähelepanu täna avaldatud harmoniseeritud tarbijahinnaindeksi kiirhinnangule, mille põhjal leiab, et inflatsioon on ajas hoopiski kiirenenud. Inflatsioon oli oktoobris aasta võrdluses 4,5%, septembris aga veel 3,2%.

Eamets toob välja nurka tõdemuse, et hinnatõus jätkub ja olulist langust näha ei ole. „Sellel aastal lükkas hinnatõusu käibemaksutõus ning palgakasv ja samad tegurid mõjutavad hinnatõusu ka uuel aastal,“ sõnas ta. Ka tulevane käibemaksu tõus kergitab hindu ja kerkinud hinnad panevad omakorda inimesi kõrgemat palka küsima. „Kui töötus jääb jätkuvalt alla 8% ja hõive on ajalooliselt kõrgel tasemel, siis on tööandjatel keeruline töötajatele ei öelda.“

Septembris vähenes jaekaubandusettevõtete müügimaht Statistikaameti andmetel oli jaekaubandusettevõtete müügitulu 2024. aasta septembris 839 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga vähenes müügimaht 4%. Statistikaameti analüütiku Johanna Linda Pihlaku sõnul mõjutasid septembris jaekaubandusettevõtete müügimahu vähenemist enim tööstuskaupade kauplused, kus maht vähenes aastaga kuus protsenti. „Tööstuskaupadest kõige rohkem ehk 10% vähenes müügimaht nii muudes spetsialiseeritud kauplustes, kus kaubeldakse peamiselt arvutite ja nende lisaseadmete, raamatute, sporditarvete, mängude, mänguasjade ja muuga kui ka majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjalide kauplustes,“ täpsustas Pihlak. Müügimaht kahanes veel 9% tekstiilitoodete, rõivaste ja jalatsite kauplustes ning 3% muudes spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus tööstuskaubad (kaubamajad). Müügimaht suurenes 5% posti või interneti teel kaupu müüvates kauplustes, 3% apteekides ja kosmeetikatarvete kauplustes ning 1% kasutatud asjade kauplustes ja väljaspool kauplusi ehk kioskites, turgudel ning otsemüügil. Toidukaupade kaupluste müügimaht vähenes eelmise aasta sama kuuga võrreldes 4%. Mootorikütuse jaemüügiga tegelevate ettevõtete müügimaht pöördus septembris kasvule ning suurenes eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3%. „Nende ettevõtete müügimahu suurenemisele avaldas mõju mootorikütuste hindade odavnemine,“ selgitas Pihlak. Augustiga võrreldes vähenes jaekaubandusettevõtete müügimaht septembris 5%. Sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud andmete põhjal kahanes maht eelmise kuuga võrreldes 1%. Selle aasta esimese üheksa kuuga kahanes jaekaubandusettevõtete müügimaht eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4%.

Raha kulutatakse autode peale ära, mujal hoitakse kokku

Luminor Eesti ökonomist Lenno Uusküla kommenteeris samuti jaemüügi septembrikuu tulemusi, tuues välja, et jaemüük Eestis kahanes septembris võrreldes augustiga tervelt 0,8 protsenti, samas kui autode müük kasvas kuuga 10,7 protsenti, mistõttu oli jaemüügis hoopis 3%-line tõus. Aastavõrdluses kahanes jaemüükaga ilma autodeta 4,4 protsenti ning koos autodega vaadeldes 1,5 protsenti.

Uusküla leiab, et selline septembrikuine raha kulutamine kiires tempos tähendab, et järgmisel kuul on kulutatakse vähem. Oodata on üksnes automüügi tugevat taset, mis vähendab raha hulka aga muudes valdkondades. „Teades, et oktoobris olid hinnad septembri omadest märksa kõrgemad, vähendab see samuti ostujõudu. Seepärast näeme küll jaemüügi kasvu koos autodega, kuid jaemüügi langust pea kõikides muudes valdkondades.“