Enefit Greeni kasum kasvas, kuid seda eelkõige tänu tuuliku kokkuvarisemisest saadud kompensatsioonile

Värskelt Enefit Greeni juhtima asunud Juhan Aguraiuja sõnas, et firmal on ruumi parandada kasumlikkust. „Meie praegune peamine eesmärk on saada kõik ehituses olevad projektid valmis ja panna võimalikult hästi tulu teenima, et saavutada investeeritud kapitali tootlus, mis ületaks meie kaasatud kapitali hinda. Viimasel ajal on sellega olnud raskusi – jooksev 12 kuu investeeritud kapitali tootlus (ROIC) oli kvartali lõpu seisuga pisut alla 5%, omakapitali tootlus oli 8,5%. Madalate näitajate põhjuseks on see, et kapitali oleme kaasanud küll palju, aga projektide töölerakendamine ja positiivse rahavooni jõudmine on erinevatel põhjustel nõudnud rohkem aega kui me seda oleksime tahtnud,“ sõnas ta.