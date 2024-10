Invego rajab enam kui nelja miljoni euro eest Telliskivisse uue ärihoone

Invego juhi Kristjan-Thor Vähi sõnul on Telliskivi piirkond viimase aastakümne jooksul muutunud üheks Tallinna populaarseimaks piirkonnaks. „Mitmed elamuarendused Telliskivis ja lähiümbruses on omakorda toonud piirkonnas kaasa nõudluse uute kaasaegsete A-energiaklassi äripindade järgi,“ rääkis Vähi, kelle kinnitusel oli üle poole üüripindadest eellepingutega kaetud juba enne ehituse algust.

Vähi sõnul on Telliskivi piirkonna ajaloolise ja kaasaegse linnaruumi kohtumispunkt. „Asukoht on suurepärane, sest läheduses on ühelt poolt Tallinna vanalinn ning teisalt asuvad vaid mõne minuti kaugusel mitmed kiiresti arenevad piirkonnad, nagu näiteks Noblessner, Krulli ja Volta. Kui sellele lisada head ühendused eri laadi ühistranspordiga, siis on arusaadavalt tegemist linna ühe tuiksoonega,“ märkis Vähi.

Loodava kolmekorruselise ärihoone lahenduse autoriks on Kauss arhitektuuribüroo ning ehitajaks 1Partner Ehitus. „Valisime ehitaja, kes on isikupärase ajalooga asumites teinud väga head tööd ning kellega ka meil on väga head kogemused,“ selgitas Kristjan-Thor Vähi.

1Partner Ehituse tegevjuhi Üllar Hinno sõnul on alati hea märk, kui varasem tellija pakub järgmist projekti ja temast saab juba nii-öelda püsiklient. „Paari aasta eest valmis just meie töö tulemusena Invego enda tänane peakontor Noblessneris ning praegune leping kinnitab, et kinnisvara valdkonnas nii kogenud ja nõudliku tellija usaldus meie vastu on jätkuv,“ ütles Hinno kommentaariks.