Tuleva aasta veebruarist kaob enamik võimalusi tuludeklaratsiooniga raha tagasi saada

Alates 1. jaanuarist 2024 ei ole eraisikutel enam võimalik oma maksustavast tulust maha arvata eluasemelaenu intresse. See tähendab, et eramu või korteri soetamiseks võetud kodulaenu või -liisingu intresse said eraisikud viimast korda maha arvata 2023. aasta eest esitatud tuludeklaratsioonis.