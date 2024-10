„Lahkuge töölt või tulge kontorisse.“ Järjekordne suurfirma käsib töötajatel kontorisse naaseda

Starbucks hoiatas oma ettevõtte töötajaid, et kui nad ei tööta vähemalt kolm päeva nädalas kontoris, võib see kaasa tuua töölepingu lõpetamise.

Starbucksi kontoritöötajad võivad paluda vabastust erinevate asjaolude tõttu. Kontorisse naasejatele ütles ettevõte, et firma on meeldiva keskkonna eesmärgil uuendanud ka tööruume.

Pärast Starbucksi tegevjuhiks saamist rõhutas Brian Niccol, et ta eelistab kontoris töötamist. Kuigi ta tunnistas, et töötajad peaksid töötama seal, kus nad peavad end produktiivseks, usub ta siiski, et kontor on tavaliselt parim keskkond koostööks.