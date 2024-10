Kas Nordica saab endale lõpuks ostja? Läbirääkimised igatahes käivad

„Hea meel, et riigi lennundusettevõtete erastamiseks on tehtud pakkumine, mille pinnalt saame asuda edasistesse läbirääkimistesse. Loodan, et läbirääkimised on tulemuslikud ja ettevõtted jätkavad tegutsemist uue omaniku käes,“ märkis taristuminister Vladimir Svet. „Samas tuleb meeles pidada, et ettevõtte seis on keeruline ning täit kindlust selle müügi õnnestumises veel pole. Töötame aga selle nimel, et seda eesmärki saavutada,“ lisas Svet.