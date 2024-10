FOTOD | Maksustreik. Kuidas möödus kümme morni protestiminutit Tallinna suurimas hotellis?

Kell oli 12:20. Tallinna ühe suurema hotelli Radisson Collectioni restoranis Mekk sõi lõunat suurem grupp inimesi, baaris vestlesid mõned inimesed lõunast kohvi nautides. Hotelli fuajees kliente ei olnud, kuid töötajad panid end valmis kümne minuti pärast toimuvaks protestiks. Keskpõrandal oli protesti loosungitega ootamas hotelli juht Ain Käpp, kes ka protestiaktsiooni korraldava Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juhatuse esimees. „Ärgem öelgem, et neil ägedam on,“ tõrjub Käpp küsimust, kas samal ajal Lätis ja Leedus toimuv protest on ägedam. „Nad tulevad lihtsalt välja tänavatele,“ lausub ta. Radissonis peaks paari minuti pärast hotelli ja restorani töötajad rivistuma hotelli fuajeese. Käpp usub, et see on valitsusele sõnumi edastamiseks piisav. Välisturistidega võiks Eesti riigile tuua miljardi euro jagu lisatulu, kuid oma maksuplaanidega valitsus hävitab selle võimaluse.

5 minutit protestini. Kohal on ka opositsiooni liider, Isamaa juht Urmas Reinsalu. Vestlusest on aru saada, et ta on ennast ise kohale kutsunud. Pole imestada, tema eest korraldati laia kõlapinnaga valitsust kritiseeriv üritus. „Tulin väljendama oma solidaarsust. See on ju täiuslik maksupandeemia,“ põhjendab Reinsalu oma kohalolekut. Oleks temal võimalust, võtaks ta eesootavad käibemaksu tõusud tagasi, lubab Reinsalu. Kaenla all on tal siniste kaantega köide, milles mõni päev tagasi esitletud Isamaa alternatiivne riigieelarve. Siin on lahendus, kuidas saaksime hakkama ilma nende maksutõusudeta, kinnitab ta.