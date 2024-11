Arenduslaen pakub kindlust nii kinnisvaraarendajale kui ostjale

Arenduslaen aitab objekti valmimist finantseerida

Arenduslaen on suunatud nii väikearendajatele kui ka suurematele kinnisvaraarendajatele. Laenu sihtotstarve on konkreetse arendusprojekti ehitus ja tagasimakseallikas on sellesama objekti müük. Arenduslaenu saab taotleda üle Eesti, kõige rohkem kinnisvaraarendusi on Hüpoteeklaenu toel valminud Tallinnas, Tartus ja nende linnade lähiümbruses.

Sageli kasutavad arenduslaenu kinnisvaraarendajad, kellel on korraga käsil 1-2 objekti. Arenduslaen väljastatakse kinnisvara tagatisel ja seda võib tulla küsima ka värskelt alustanud ettevõte. Arenduslaenu saab taotleda bullet-graafikuga, kus laenuperioodi jooksul tuleb igakuiselt tasuda ainult intressi ja laenusumma tagastatakse ühe maksena lepingu lõpus. Laenulepingu pikkus on kuni 24 kuud, millest piisab ehitise valmimise finantseeringuks.

Majaehituse puhul väljastatakse kinnisvara laen ettevõttele osade kaupa vastavalt sellele, kuidas ehitus kulgeb. Hoonestamata krundi tagatisel saab laenu 50% selle turuväärtusest. Järgmistes etappides võib see protsent suureneda. On tavapärane, et esmalt võetakse laen krundi ostuks, seejärel ehitatakse krundile maja, paarismaja või ridaelamu ja objekti müügist tagastatakse laen.

Arenduslaen kasvatab usaldust ka ostjate silmis

Arenduslaen kaitseb mõlemaid osapooli, andes kindluse ka koduostjale, et objekt valmib kokkulepitud tähtajaks. Uute elamute arendamisel on tavapärane, et ostjaga sõlmitakse võlaõiguslik leping juba ehituse ajal. Kui aga uue elamu ehitus peaks jääma rahalistel põhjustel venima, siis toob see kaasa ebameeldivusi kõigile osapooltele, nii arendajale kui ostjale. Arenduslaenu kasutades saab ostja olla kindel, et objekt antakse üle õigeaegselt ja sellises valmiduses nagu lepingus kokku lepitud.

Miks valida Hüpoteeklaenu arenduslaen?