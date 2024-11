10 võimalust oma ärile sel sügisel uue hoo andmiseks

Kui sinu eesmärgiks on oma äritegevust jätkuvalt kasvatada, siis pakume sulle kaalumiseks 10 võimalust, kuidas kohe sel sügisel oma ärile uus hoog anda.

1. Analüüsi oma müüginumbreid

Väikeettevõtjatel on harva aega oma ettevõtte finantsidesse pikemaajaliselt süveneda, otsused tehakse kiirelt. Võta see hetk ja vaata üle müüginumbrid, kulud ja tulud. Nii saada hinnata mis tooted või teenused on kasumlikud ja milliseid on vähem tulu toovad. Selle ülevaate järel tasub kaaluda edukamate tegevuste laiendamist. Laienda oma teenusepakkumist või tootevalikut, mille järele on klientidel suurem huvi. Kui saad, loobu vähem tulutoovatest tegevustest või vähenda nende osakaalu.

2. Kuula, mida sinu kliendid ja koostööpartnerid räägivad

Klientide tagasiside on väärtuslik info nii olemasoleva pakkumise täiustamiseks kui ka uute äriideede ja kasvukohtade leidmiseks. Püsiklientide hoidmine ja uute lojaalsete klientide kasvatamine on väga oluline, sest just selles koostöös kasvab sinu edukus ja tekib täiendav kasum. Kuulates oma kliente, saad pakkuda neile veelgi paremat teenindust ja lisaväärtust, mis toob kasu mõlemale.

3. Alusta uue toote või teenuse pakkumisega

Just nüüd sügisel on ideaalne aeg tuua välja uusi tooteid ja teenuseid – peale suve puhkuste hooaega ja enne aastalõppu on kliendid hästi tegusad. Ka paljud suurettevõtted lansseerivad uusi tooteid ja teenuseid just sügiseti. Lisaks uutele toodetele võid käibe kasvatamiseks kaaluda olemasolevatele klientidele täiendavate lahenduste pakkumist, millega oma väärtust nende jaoks oluliselt tõsta.

4. Optimeeri turundustegevusi