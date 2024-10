Kindlustaja: looduskatastroofid suurendavad kindlustusseltside kahjunõudeid

Kindlustus on solidaarse riskijagamissüsteemina toiminud sajandeid. Kõige olulisem põhimõte on see, et kindlustatakse ootamatuid ja ettenägematuid riske, mille esinemise tõenäosust ja kahju ulatust on võimalik hinnata ning seejärel riskile vastav kindlustusmakse leida. Tulevikus võib teoreetiliselt ette tulla olukordi, kus näiteks üleujutusriski tõenäosus mingis konkreetses asukohas on liiga suur, et kasutada kindlustust solidaarse risikimaandusmeetmena. Kui teaduslikud andmed näitavad, et üleujutusrisk konkreetses asukohas realiseerub korra näiteks kahe või viie aasta jooksul, ei oleks õiglane teiste kindlustatud klientide suhtes neid riske klientide vahel jagada.