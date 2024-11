Testi oma finantstervist

Pane tähele, et see lühike test ei anna päris tervikpilti Sinu finantstervisest. Finantsteenuseid pakuvad Coop Pank ja Tuleva Fondid AS. Anname endast parima, et jagada Sinuga ausalt ja arusaadavalt infot, mida arvesse võttes saad ise oma rahaotsuseid teha. Tea, et mineviku tootlus ei taga sarnast tootlust tulevikus. Maksustamine oleneb isikuga seotud asjaoludest, sh residentsusest. Maksuseadused muutuvad ajas. Tulumaksu tagasisaamiseks tuleb esitada tuludeklaratsioon. Tutvu Coop Pank finantsteenuse tingimustega aadressil cooppank.ee ja Tuleva Fondid AS pensionifondi tingimuste, prospekti ja põhiteabega aadressil tuleva.ee ning pea nõu asjatundjaga.