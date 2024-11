SEB lühendab kontorite lahtiolekuaegu: enne kella kümmet pole enam ukse taha asja

Muudatusest jäävad kõrvale Tallinnas Kristiine, Mustamäe ja Lasnamäe linnaosas asuvad kontorid, kus avamisaeg on juba praegu vastav. Ülejäänud üheteistkümnes SEB kontoris on avatud uksed seni kell 9.

„Viimase nelja aasta jooksul ei ole me kontorite lahtiolekuaegu muutnud, kuid selle aja jooksul on klientide käitumises toimunud märkimisväärsed muutused. Kontorite külastatavus on selle ajaga langenud 50%. Enamik SEB kliente eelistab tänasel päeval kasutada internetipanka ja veebipõhiseid lahendusi, mis on saadaval ööpäevaringselt ning võimaldavad teha kõik olulisemad pangatoimingud kiirelt ja mugavalt,“ selgitab muudatuste põhjust SEB klienditeeninduse divisjoni juht Ringa Maripuu.