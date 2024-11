Planet42 saneerimisnõustaja: välja käidud kava on võimalikest valikutest parim

Kavas selgub, et kohtu poolt määratud saneerimisnõustajal ei õnnestunud leida lahendust Inclusion OÜ Lõuna-Aafrika äri päästmiseks. „Selleks puudus tagatud võlausaldajate (välismaised institutsioonid - toim) valmisolek teha järeleandmisi laenutingimustes, et vabastada ümberkorraldusteks vajalikku kapitali. Kokku oleks hinnanguliselt vaja olnud 10-15 miljoni euro väärtuses investeeringuid. Sellise summa puudumisel tuli leppida faktiga, et Lõuna-Aafrika äri ei olnud päästetav,“ kommenteeris advokaadibüroo RASK partner, saneerimisnõustaja Tarmo Peterson.

Saneerimisnõustaja hinnangul jõuti menetluse tulemusel lahenduseni, mis ei ole kaugeltki ideaalne, kuid mis kõigist laual olnud valikutest on siiski parim. „Lõuna-Aafrika ärist tuli loobuda ning see võõrandati emaühingule P42 UK Ltd taga seisvatele välisinvestoritele. Tehingu tulemusel sai Inclusion OÜ veidi üle kahe miljoni euro, samuti vabaneti Lõuna-Aafrika kohustuste tagamiseks antud garantiidest 50 miljoni euro ulatuses ning säilitati Mehhiko tütarettevõtte osalus,“ võttis Peterson kokku. Lisaks loobus P42 UK Ltd tehingu tulemusel osalusest Inclusion OÜ-s Eesti tagamata võlausaldajate kasuks, võimaldades neil konverteerida oma nõuded Inclusion OÜ osakapitali.