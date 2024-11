SKP kiirhinnang: majandus langes kolmandas kvartalis alla protsendi

„Eratarbimine oli kolmandas kvartalis jätkuvalt nõrk. Kuigi aasta jooksul on ostujõud veidi taastunud, siis poodi on sellest vähe jõudnud. See on olnud arusaadav käitumine, sest ebakindlus tuleviku osas on jätkuvalt suur. Kuigi tööpuudus ei ole kasvanud, siis arusaam, et mingil hetkel võidakse hakata koondama, tähendab jätkuvalt seda, et valmistuda tuleb hakkama saada erinevates oludes,“ selgitas Uusküla.