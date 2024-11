Eesti kalafirma PRFoods hoiatab investoreid: nad ei suuda täies ulatuses võlgu tagasi maksta

Nimelt avalikustas PRFoods eile hilisõhtul auditeeritud majandusaasta aruande, kus juhatus juhtis tähelepanu sellele, et ettevõtte tegevuse jätkumise kohta on märkimisväärseid kahtlusi. Seetõttu viidati, et kalatööstus ei pruugi olla võimeline normaalse äritegevuse käigus realiseerima oma varasid ja täitma oma kohustusi.