Eestis tegutsev suurfirma karmistas kodukontori reegleid. Muutus tõi kaasa pahameele

17-aastat ettevõttes töötanud Jessica Nygren kirjeldab väljaandele, kuidas suurim mure on just kaugtöötajatega. Need on piirkonnad, kus varem ettevõte küll tegutses, kuid nüüd on maht vähenenud või sootuks kadunud. Nii tuleb mitmetel mujale kontorisse sõita. „Nad peavad pendelama viis-kuus tundi päevas, kolm päeva nädalas. Ja kui nad kohale jõuavad, võib kontor juba täis olla.“ rääkis ta.