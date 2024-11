Suurtehing: Eesti Gaas ostab Saksa energiahiiu Poola äri

„Meie ambitsioon on kasvada Baltimaade ja Soome piirkonnast edasi Kesk- ja Lääne-Euroopasse, eksportida oma toimivat mudelit ja kogemusi gaasi müüja ja võrgu haldajana uutele turgudele ning pakkuda seeläbi tarbijatele parimat teenust. Energiafirma soetamine ja infrastruktuuri haldamine Poolas annab meile vajaliku kiirenduse sel suurel ja olulisel kasvaval gaasiturul ning tagab ühtlasi ettevõtte aktsionäridele täiendava kindla rahavoo,“ märkis Eesti Gaasi nõukogu esimees Ain Hanschmidt.

EWE AG on 10 800 töötajaga Saksamaa üks suurimaid kommunaalettevõtteid, kelle müügitulu ületas mullu 10 miljardit eurot.

„EWE on seadnud eesmärgiks oluliselt suurendada investeeringuid kliimaneutraalsesse ja digitaalsemasse energiatulevikku. Selle saavutamiseks keskendume strateegilistele kasvuvaldkondadele, nagu taastuvenergia arendamine ja vesinikumajanduse loomine, ning teiselt poolt meie põhiregioonidele, kus meil on eriline vastutus ümberkujundamise edukuse eest. See tähendab portfellivalikute tegemist. EWE Polska täiendab Eesti Gaasi põhitegevust ja kasvupüüdlusi, seega avab omanikumuutus ettevõttele Poola energiaturul uusi kasvuvõimalusi,“ märkis EWE AG juhatuse esimees Stefan Dohler.