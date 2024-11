Fikseeritud liitumistasu ja ette arendatav elektrivõrk. Eleringil valmis elektrivõrgu arengukava

Elering pani valminud arengukava avalikule konsultatsioonile, et koguda seotud osapooltelt arvamusi ja ettepanekuid. Avaliku konsultatsiooni järel saadab Elering arengukava edasi konkurentsiametile.

„Eesti 2030 taastuvelektri eesmärgi täitmiseks on vaja lisaks uutele tootmisvõimsustele ka võrgu valmidust taastuvelektrile üleminekuks. Seetõttu on Elering uues arengukavas arvesse võtnud Eesti riigi eesmärki ning analüüsinud, milliseid investeeringuid tuleb Eleringil teha, et võrk oleks suuteline kogu kiires tempos lisanduva taastuvelektri vastu võtma,“ märkis Eleringi juhatuse liige Reigo Kebja.