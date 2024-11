Arco Vara kavandab mitteavalikku võlakirjaemissiooni

Kaheaastaste tagamata võlakirjade nimiväärtus on 10 000 eurot, intressimaksed on kvartaalsed ja maksimaalne emissioonimaht on 400 võlakirja.

Arco Vara juhi Kristina Mustoneni sõnul jätkab võlakirjapakkumine ettevõtte senist strateegiat pakkuda investoritele stabiilset ja kasumlikku investeerimisvõimalust. „Arco Vara on aastaid välja andnud kaheaastaseid võlakirju, millel on konkurentsivõimeline intressimäär. Eelmiste võlakirjade lunastustähtaeg on käesoleva aasta 13. detsembril ning soovime võlakirjade traditsiooniga jätkata. Arco Vara võlakirjad on professionaalsele investeerijale tõestanud end stabiilse, turvalise ning kasumliku investeerimisvahendina,“ ütles Mustonen.