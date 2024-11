Tallinna Vee kasum vähenes laenukulude kasvu tõttu 3%

Timofejev märkis, et juba praegu on näha seniste investeeringute positiivset mõju elutähtsa veeteenuse tagamiseks tarbijate jaoks taskukohase hinnaga. Planeeritud investeeringute kogusumma 2024. aastaks oli üle 60 miljoni euro, osaliselt lõpetatakse projektid 2025. aasta alguses. Täpsustatud ajagraafikute põhjal viiakse sellel aastal ellu 50 miljoni euro ulatuses investeeringuid põhivarasse, kolmanda kvartali lõpuks oli investeeringuid teostatud 33,4 miljoni euro väärtuses.

„Varakult alanud suvi hoidis Ülemiste järve vee soojana maist kuni oktoobrini ning see pakkus väljakutseid joogivee kõrge kvaliteedi tagamisel. Kogu kvartali jooksul oli kõrge veekvaliteedi tagamine üks prioriteete, millega meie meeskond edukalt tegeles. Võtsime kvartali jooksul üle 700 veeproovi ja joogivesi vastas 98,9 protsendi ulatuses kõigile kvaliteedinõuetele,“ selgitas Timofejev. Tema sõnul on puhta kraanivee taganud efektiivne veepuhastusprotsess ja veevõrgu regulaarne seire, pidevad ennetavad hooldustööd ning õigeaegsed investeeringud.

Kolmanda kvartali lõpuks oli Tallinna Vesi paigaldanud üle 12 800 nutiarvesti, mis tähendab, et kaugloetavad veearvestid on ligi 57 protsendil firma klientidest. 2024. aasta eesmärk on, et nutiarvestiga on varustatud 60 protsenti klientidest ning hiljemalt 2026. aasta lõpuks on kõikide Tallinna Vee teeninduspiirkonna klientide veearvestid asendatud nutiarvestitega.