Enefit Power vahetab välja kolm juhatuse liiget

„Juhid on andnud olulise panuse ettevõtte arengusse, sealhulgas juhtinud Enefit Poweri läbi energiakriisi ning tegid olulised sammud keemiatööstuse edukaks arendamiseks,“ sõnas ettevõtte juhatuse esimees Lauri Karp.

„Neli juhatuse liiget – Stanislav Ignatovets, Aleksandr Jefremov, Raine Pajo ja Tiit Hõbejõgi – on Eesti Energia kontsernis töötavad juhid, kellel on tugev strateegiline kompetents ja laialdased teadmised kontserni ja oma valdkonna tööst,“ kommenteeris Karp.

Eesti Energia kontsernivälistest liikmetest liitub uue juhatusega vaid Hannes Reinula, kel on 30-aastane rahvusvaheline kogemus keemiatööstuses.

„Hannes on juhtinud Kohtla-Järvel asuvat rahvusvahelist keemiatööstusettevõtet Eastman Specialties, mis toodab tooraineid plastitööstusele ja muid lähteaineid keemiatööstusele. Tal on väärt kogemused rangelt reguleeritud keemiatööstuse valdkonnas tegutsemisel, mis on abiks Enefiti keemiatööstuse plaanide elluviimisel,“ ütles Karp.