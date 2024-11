Tulevikus üks plastkaart rahakotis vähem? Eesti asub uue aasta alguses katsetama üleeuroopalist digitaalset juhiluba

Riigi infosüsteemi ameti (RIA) kommunikatsioonispetsialisti Bret-Maria Rikko sõnul teeb RIA Euroopa Liidu mDL-i ehk digitaalse juhiloa osas tihedat koostööd transpordiametiga. „Eestil on digitaalse juhiloa tehnilise lahenduse makett loodud, transpordiametil on mobiilse juhiloa genereerimise võimekuse loomine jõudnud analüüsi ja arendamise faasi ning koos teiste POTENTIAL-i projektis (vt lisalugu – toim) osalejatega on plaan jõuda selle lahenduse testimiseni järgmise aasta alguses,“ rääkis Rikko.

Ta juhib siiski tähelepanu, et tegemist on tehnilise lahenduse PoC-i (ingl k Proof of Concept) testimisega ning katsetamisest päriselus kasutuselevõtuni on pikk maa minna, kuna see eeldab uute rollide kokkuleppeid, uusi protsesse ja seotud poolte tehnilist valmisolekut.