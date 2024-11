Aktsiad, mis ootavad valimistulemust. USA valimiste mõju on tunda üle kogu maailma

Kui paljude ettevõtete äri ajamises valimised midagi drastiliselt ei muuda, siis leidub ka firmasid, mis on poliitilistele tõmbetuultele keskmisest tundlikumad. Nii on ka taas analüütikud toonud välja ridamisi aktsiaid, mille suund võib sõltuda sellest, kas võidab Kamala Harris või Donald Trump ning kelle kontrolli alla läheb kongress.

Üheks kõige ilmsemaks näiteks on aktsia, mis on seotud ühe presidendikandidaadiga: nimelt on börsil kaubeldav Donald Trumpi sotsiaalmeediafirma Truth Social (Trump Media & Technology Group ehk DJT), mis liigub justkui meemiaktsia tugevalt üles ja alla, sõltuvalt sellest, kuidas Trumpi kampaanial parasjagu läheb. Tegu pole siiski kaugeltki ainukese aktsiaga, mida valimiste tulemus võib mõjutada, kuid Trumpi nime kohtab valikute väljatoomisel rohkem.