Ekspert muutustest: hariduses on kohal viimase mitmesaja aasta suurim mängumuutja

Üks täna Tartus toimuval küberharidusfoorumil Cybercation esinejaid on endine Nortali tippjuht Oleg Švaikovski, kes on nüüd oma elu haridusteemadega sidunud. Ta on haridus- ja teadusministeeriumi tehisintellekti töörühma juht.

Švaikovski on üks Püha Johannese kooli asutajatest, selle gümnaasiumiosa juht ja ka füüsikaõpetaja. Lisaks on ta üks Eesti suuremaid haridustehnoloogiasse investeerijaid. Seetõttu ei ole ime, et ta sattus ajutrusti, kus on koos Eesti haridus- ja tehnoloogiavaldkonna vägevaimad pead. Töörühm tuli esmakordselt kokku 2024. aasta alguses.