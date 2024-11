Enefit Greeni tuuleenergia arenduste juht lahkub ettevõttest ja liitub Rail Balticuga

Alates 2021. aasta jaanuarist on Ulm olnud Enefit Greeni tuuleenergia arenduste juht.

„Lauril on kõik vajalikud teadmised ja oskused, et juhtida Rail Baltica projekti järgmiste oluliste verstapostideni,“ ütles juhatuse esimees Anvar Salomets. Ta lisas, et Lauri Ulmi kogemused ja oskus lahendada suurte projektide väljakutseid on märkimisväärsed.

Rail Baltic Estonia senine tehniline juht Rašid Pulatov asub ametisse Pärnust Läti piirini ulatuva põhitrassi lõigu portfellijuhina ning hakkab koordineerima piiriülese lõigu valmimist ja Eestis veel uudsete alliansslepingute sõlmimist ja täitmist.

„Rail Baltica eesmärgid on ka minu eesmärgid – 2030. aastal peab esimene rong Leedu suunas väljuma. Esmalt soovin õppida meeskonda ja selle tööpõhimõtteid lähemalt tundma, et saaksin olla abiks parimal võimalikul viisil,“ sõnas Ulm

. Ta lisas, et projekt on ainulaadne mitte ainult Eestis, vaid kogu Baltikumis, sest selles projektis lahendatakse iga päev mastaapseid ja seni enneolematu keerukusega ülesandeid. „Selliseid projekte, mis saavad osaks ehitussektori ajaloost, ei tule sageli ette – Rail Baltic on kindlasti ehitusvaldkonna ükssarvik.“

Rail Balticu teatel on Ulm oma senises töös osalenud miljarditesse ulatuvates suurprojektides, mis on sarnased Rail Balticaga – alates keerulistest hankemenetlustest ja seadusloome osalusest kuni kogukondade kaasamise ja avalikkuse teavitamiseni.

Ulmi sõnul tähendab Rail Baltica Baltikumile suurt muudatust, pakkudes Eestile ja naaberriikidele kiiret ja keskkonnasõbralikku ühendust Euroopaga. „See on kogu regiooni tulevikuprojekt, mis annab kohalikele inimestele suuremaid töövõimalusi ning avab uusi võimalusi kaubaveoks ja kohalike kogukondade arenguks,“ kinnitas Ulm.

„Rail Baltica edu võti on tiimitöös. Ma loodan, et minu kogemus aitab Rail Baltica tiimil ühiselt edasi liikuda ja suuri sihte saavutada. Loodan, et minu optimistlik ellusuhtumine ja lahendustele orienteeritus annavad kõigile tiimis uut energiat,“ ütles Ulm.

Rail Baltic Estonia vastutab Rail Baltica raudteeprojekti elluviimise eest Eestis. Ettevõtte eesmärk on rajada 2030. aastaks kaasaegne ja kiirraudtee ühendus, mis ühendab Eesti Läti, Leedu ja ülejäänud Euroopaga. R